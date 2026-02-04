Centrocampisti consigliati al fanta | la divisione in fasce per la 24ª giornata

La 24ª giornata di Serie A porta qualche sorpresa in mediana. I fantallenatori devono fare scelte precise e puntare sui centrocampisti più affidabili, mentre evitano chi ha meno chance di rendere come previsto. La guida di oggi aiuta a capire chi inserire e chi lasciare in panchina, con una divisione chiara tra i migliori e i meno affidabili in questa fase del campionato.

La 24ª giornata di Serie A si aprirà venerdì 6 febbraio alle 20.45 con Verona-Pisa e si chiuderà lunedì 9 con Roma-Cagliari (20.45). Dopo la divisione in fasce dei difensori e degli attaccanti, ecco la lista dei centrocampisti da schierare - o non schierare - al fantacalcio in questo turno. Tra i giocatori consigliati non sono stati inseriti quelli di Milan e Como: il derby lombardo si giocherà infatti il 18 febbraio, con i giocatori di entrambe le squadre che riceveranno un 6 d'ufficio nella 24ª giornata al Fantacampionato. La prima fascia è quella dei top da mettere sempre, nella seconda rientrano i calciatori da cui ci si può aspettare buoni voti e - all'occorrenza - bonus. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

