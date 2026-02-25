laterina pergine valdarno approvato il progetto per la ricostruzione del centro polivalente di pieve a presciano

Arezzo, 25 febbraio 2026 – A Laterina Pergine Valdarno prende forma un importante intervento di rigenerazione urbana: la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo aggiornato per la demolizione e ricostruzione del Centro Polivalente di Pieve a Presciano, insieme alla sistemazione delle aree esterne del centro storico. L’approvazione rappresenta un passaggio decisivo che apre ora la strada all’affidamento dei lavori e all’avvio del cantiere. L’intervento prevede la completa demolizione dell’edificio che ospitava le ex scuole elementari, per lasciare spazio a una nuova struttura polifunzionale, pensata come luogo di aggregazione e punto di riferimento per la comunità. Il nuovo centro sarà dotato di spazi versatili destinati ad attività sociali e culturali, con l’obiettivo di restituire alla frazione un luogo moderno e funzionale, in grado di rispondere alle esigenze dei residenti. Il progetto comprende anche il rifacimento della pavimentazione e dei sottoservizi in alcune delle aree più significative del borgo: Piazza Serristori, Piazza Sandro di Jacopo Ghezzi e Via Roma, nel cuore storico di Pieve a Presciano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

