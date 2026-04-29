celo celo manca il rituale delle figurine degli eroi del salto in b

di Angela Baldi "Celo, celo, manca". Ed è subito effetto ’nostalgia canaglia’ pensando alle capatine in edicola bramando una ’bustina Panini’ per arricchire la collezione. Chi non ha fatto a gara a scuola per l’incoronazione del re dell’album dei calciatori? Sull’onda dell’entusiasmo per il passaggio dell’Arezzo in serie B, sta per arrivare il primo album di figurine dedicato alla squadra di calcio della città. Non solo quella di Cianci, Pattarello, Ravasio e compagni, protagonista dell’ultimo incredibile campionato giocato sempre ai vertici della classifica e coronato domenica 26 aprile dalla vittoria contro la Torres e dal passaggio in serie B.🔗 Leggi su Lanazione.it

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