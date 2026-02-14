Tudor è finito nel tritacarne del Tottenham l’esonero è diventato il rituale fisso delle stagioni degli Spurs

Il Tottenham ha deciso di sollevare Thomas Frank dall’incarico e ha scelto Tudor come allenatore ad interim fino al termine della stagione, in seguito alla recente sconfitta contro il Manchester United. La squadra, che ha perso tre delle ultime cinque partite, ha bisogno di una svolta immediata. Tudor, ex tecnico della Juventus, si prepara a guidare gli Spurs in questa fase cruciale.

Il Tottenham ha scelto di puntare su Igor Tudor come allenatore ad interim fino alla fine della stagione, dopo l’esonero di Thomas Frank. Tudor nel tritacarne del Tottenham. Il Guardian scrive: Il rituale dell’esonero dell’allenatore degli Spurs è un segnale fisso della stagione, ma il vero fallimento sta nei dirigenti responsabili del mercato. È vero che i media sono dipendenti da questo club. Ma è anche una risposta comprensibile a una società che è diventata una macchina perfetta per produrre contenuti, strutturata in modo ideale per soddisfare le esigenze di qualsiasi serie in streaming di enorme successo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

