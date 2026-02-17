Volantinaggio a Ramini | No a una nuova Vicofaro

"No a una nuova Vicofaro" è con questa frase che è iniziato, da qualche giorno, il volantinaggio promosso dal Comitato di Ramini che concentra la propria attenzione sull’ accoglienza di persone migranti da parte del parroco don Massimo Biancalani, ritenuta indiscriminata, e rimprovera, al sacerdote, la mancanza di dialogo. Un rimprovero che lui respinge subito: "Qui le porte sono sempre aperte, per tutti". "Dopo alcuni mesi dalla nascita del Comitato di Ramini – si legge nella nota diffusa ieri, a firma del suo portavoce, Matteo Pomposi, e della quale riportiamo alcuni brani –, nato per cercare di salvaguardare la località di Ramini tutelandone la tranquillità e la vivibilità e per restituire l’originaria vocazione della parrocchia e della canonica, abbiamo riscontrato una totale chiusura al confronto da parte di Don Biancalani che, in maniera indiscriminata, continua ad accogliere nuove persone ed effettuare lavori nei locali adiacenti alla chiesa per ospitare sempre più persone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

