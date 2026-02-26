Frode fiscale nel settore carni | 12 indagati Sequestrati beni per 8 milioni di euro
In un’operazione dei militari del Comando Provinciale di Modena sono stati scoperti numerosi illeciti nel settore delle carni, con dodici persone coinvolte. Durante le indagini sono stati sequestrati beni per circa 8 milioni di euro. L’attività ha svelato pratiche illecite che coinvolgono frodi fiscali e contributive, oltre a presunte distrazioni di fondi pubblici destinati all’emergenza Covid, e prosegue con approfondimenti.
Un'imponente frode fiscale e contributiva, unita alla distrazione di fondi pubblici destinati all'emergenza Covid, è stata portata alla luce dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Modena. Nella giornata di ieri, 25 febbraio, le Fiamme Gialle hanno dato esecuzione a. 🔗 Leggi su Casertanews.it
