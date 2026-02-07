Frode fiscale da 8 milioni | indagati 57 imprenditori cinesi lusso e beni sequestrati in tutta Italia

Un’indagine ha portato alla luce una vasta rete di frode fiscale da oltre 8 milioni di euro. Sono stati coinvolti 57 imprenditori cinesi, con beni di lusso e altri patrimoni sequestrati in varie parti d’Italia. La polizia ha smantellato un’organizzazione che operava illecitamente nel settore, cercando di nascondere le attività e i guadagni. L’operazione è ancora in corso e si stanno approfondendo i dettagli.

Un’operazione complessa, che ha svelato una rete di frode fiscale orchestrata da un sodalizio di matrice cinese, ha portato all’indagine di 57 imprenditori e al sequestro di beni per un valore di oltre 8 milioni di euro in diverse regioni italiane. Al centro dello scandalo, un giro d’affari di 26 milioni di euro generato da false fatture, utilizzato per finanziare uno stile di vita lussuoso fatto di auto di lusso, gioielli e persino orologi esclusivi come il Patek Philippe Nautilus. Le indagini, condotte dalla Finanza di Venezia, si sono estese dal Veneto alla Calabria, rivelando un sistema ingegnoso di società fittizie create con l’unico scopo di evadere l’Iva.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Frode Fiscale Italia Maxi frode fiscale: 42 indagati tra imprenditori e professionisti. Sequestrati oltre 14 milioni di euro Frode fiscale da oltre 8 milioni, sequestrati beni e liquidità a imprenditrice di Patti Le autorità fiscali di Messina hanno sequestrato oltre 8 milioni di euro tra beni e liquidità a un’imprenditrice di Patti, nell’ambito di indagini su frode fiscale. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Frode Fiscale Italia Argomenti discussi: Maxi frode fiscale nel tessile: sequestro da oltre 8 milioni di euro; Frode fiscale milionaria nel tessile: sequestrati beni per oltre 8 milioni di euro a 57 imprenditori tra Veneto e resto d’Italia; Maxi frode nel settore tessile: sequestro da oltre 8 milioni di euro tra Veneto e Sud Italia; Maxi frode nel settore tessile: sequestrati beni per 8 milioni a 57 imprenditori attivi anche in Calabria. Maxi frode nel settore tessile: sequestrati beni per 8 milioni a 57 imprenditori attivi anche in CalabriaIncrociando indirizzi IP e flussi telematici, i finanzieri hanno smascherato i prestanome dietro la maxi-frode fiscale. Sequestrati conti correnti, oro, beni di lusso e immobili per oltre 8 milioni di ... quicosenza.it Scoperta frode fiscale da oltre 76 milioni di euroBRESCIA Il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria ha dato esecuzione, nella provincia di Brescia, a un decreto di perquisizione personale e locale emesso nei confronti di nove persone fisiche e tre s ... corrieredellacalabria.it Roma, maxi frode fiscale: oltre 32,6 milioni di euro trasferiti in Cina, arrestato un imprenditore #Roma #Cine #frodefiscale #PositanoNotizie #PNo facebook Maxi frode fiscale: società "schermo" e bonifici fantasma, oltre 30 milioni euro traferiti all'estero ift.tt/AiO9V7S x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.