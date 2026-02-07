Frode fiscale da 8 milioni | indagati 57 imprenditori cinesi lusso e beni sequestrati in tutta Italia

Un’indagine ha portato alla luce una vasta rete di frode fiscale da oltre 8 milioni di euro. Sono stati coinvolti 57 imprenditori cinesi, con beni di lusso e altri patrimoni sequestrati in varie parti d’Italia. La polizia ha smantellato un’organizzazione che operava illecitamente nel settore, cercando di nascondere le attività e i guadagni. L’operazione è ancora in corso e si stanno approfondendo i dettagli.

Un’operazione complessa, che ha svelato una rete di frode fiscale orchestrata da un sodalizio di matrice cinese, ha portato all’indagine di 57 imprenditori e al sequestro di beni per un valore di oltre 8 milioni di euro in diverse regioni italiane. Al centro dello scandalo, un giro d’affari di 26 milioni di euro generato da false fatture, utilizzato per finanziare uno stile di vita lussuoso fatto di auto di lusso, gioielli e persino orologi esclusivi come il Patek Philippe Nautilus. Le indagini, condotte dalla Finanza di Venezia, si sono estese dal Veneto alla Calabria, rivelando un sistema ingegnoso di società fittizie create con l’unico scopo di evadere l’Iva.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

