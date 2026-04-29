Durante un evento pubblico, un rappresentante locale ha annunciato l’intenzione di piantare un filare di viti in ogni aiuola della città, con l’obiettivo di trasformare Arezzo in un luogo che richiami l’atmosfera di Bordeaux. La proposta è stata presentata come un modo per arricchire il paesaggio urbano, combinando aspetti estetici e culturali. La dichiarazione è stata accolta con interesse dai presenti, tra entusiasmo e curiosità.

AREZZO – “È un incremento di caratterizzazione”, ha dichiarato con convinzione Vincenzo Ceccarelli durante un intervento che ha lasciato gli elettori sospesi tra l’ispirazione urbanistica e la degustazione guidata. Il candidato sindaco ha infatti proposto una rivoluzione verde: trasformare ogni aiuola cittadina in un potenziale vigneto, “così, mentre aspetti il bus, ti fai anche un Chianti”. L’idea, spiegano dal comitato, nasce dopo un viaggio a Bordeaux, dove Ceccarelli avrebbe scoperto “con stupore” che le viti crescono in fila e non in gruppo WhatsApp. “Ho visto questi filari bellissimi – ha raccontato – e ho pensato: perché non portare lo stesso modello ad Arezzo? Magari a Rigutino, in Aiola, ci mettiamo l’Aione.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Ceccarelli rilancia: “Un filare di vite in ogni aiuola, così Arezzo diventa Bordeaux senza dover imparare il francese”

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