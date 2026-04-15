A Monza l' aiuola che aiuola non è ma dove le multe sono certe

A Monza, un'area di terra brulla senza vegetazione o cartelli di divieto è stata oggetto di attenzione perché è diventata un punto di parcheggio non autorizzato. Un automobilista, vedendo altre moto parcheggiate nella stessa zona, ha deciso di lasciare anche la propria. La zona, nonostante l’aspetto trasandato, è stata comunque soggetta a sanzioni per il parcheggio abusivo. Nessuna indicazione ufficiale aveva vietato l'uso di quell’area come posteggio.

Quando ha visto altre le moto parcheggiate ha pensato di poter fare lo stesso con il suo mezzo. Convinto che quello che è a tutti gli effetti nient'altro che un triangolo di terreno brullo, senza nemmeno un filo d'erba e cartelli di divieto, fosse uno spazio "libero". Ma una volta tornato.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Oltretorrente, cittadini in campo per l’ "Aiuola della Pace"Prosegue il percorso di rigenerazione urbana nell’Oltretorrente di Parma, dove domenica 22 febbraio cittadini, volontari e realtà del territorio sono... Via Michelangelo, porte in legno abbandonate nell'aiuola spartitrafficoNell'aiuola che collega via Bernini a viale Michelangelo, da mesi giacciono una serie di porte in legno che qualche incivile (uno dei tanti) ha... Approfondimenti e contenuti Si parla di: In Piazza delle Barricate nasce l’Aiuola della Pace, nuovo spazio verde condiviso; Il vicino di casa non è uno stalker. Assolto 65enne. Monza, pulizie di primavera 2026: dieci ecotour e invito ai nuovi residentiPuntuali come ogni anno tornano le Pulizie di primavera organizzate dal Comune di Monza: ... msn.com