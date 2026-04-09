Nelle ultime settimane ad Arezzo sono stati salvati tre cittadini grazie all’uso tempestivo di defibrillatori automatici e al coordinamento tra le ambulanze e le associazioni di volontariato. La Centrale operativa 118 ha gestito con efficacia gli interventi, consentendo di ripristinare le funzioni vitali in situazioni di emergenza. Gli interventi hanno evidenziato l'importanza della presenza di dispositivi di emergenza nelle aree pubbliche e della collaborazione tra le varie realtà coinvolte.

Arezzo, 9 aprile 2026 – Tre vite salvate grazie alla tempestività degli interventi, alla disponibilità e all’utilizzo dei defibrillatori automatici (Dae) e al coordinamento della Centrale operativa 118 di Arezzo insieme alle associazioni di volontariato. È quanto accaduto nei giorni scorsi in provincia di Arezzo. L’arresto cardiorespiratorio in ospedale. Il primo intervento è avvenuto all’interno dell’ospedale del Valdarno, dove un uomo di circa 70 anni è stato colto da arresto cardio-respiratorio. L’evento è stato immediatamente riconosciuto dal personale presente, che ha attivato le manovre di rianimazione e la rete di emergenza interna, consentendo in pochi minuti la ripresa dello stato di coscienza e la successiva stabilizzazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Così il cuore ha ripreso a battere”. Arezzo, tre vite salvate in pochi giorni

Lombardia: 9 donatori in 3 giorni, 16 vite salvateIn soli tre giorni di marzo, la rete sanitaria lombarda ha trasformato nove donazioni in sedici nuove vite salvate, stabilendo un record operativo...

Leggi anche: "Dopo 335 giorni torniamo dove il cuore non ha mai smesso di battere"

Temi più discussi: Scompenso e fibrillazione atriale, così nascono i gemelli diversi delle malattie del cuore; Il tramonto di Pasqua; Massimo Massetti: Cercare la felicità e ballare, così si mantiene giovane il cuore. Le malattie sono scritte nei geni. Il male d'amore esiste eccome; Intervento a cuore fermo e in ipotermia, così è stata salvata una donna dalla dissezione dell’aorta.

Domenico, la catena di errori che lo ha ucciso: così hanno bruciato il suo cuore«Voglio giustizia. Voglio la verità, tutta la verità, ora basta. Devo avere giustizia per mio figlio, me lo devono». Patrizia Mercolino ha il cuore spezzato. Il suo piccolo Domenico è morto a 2 anni e ... corriereadriatico.it

Domenico Caliendo, la catena di errori che lo ha ucciso: così hanno bruciato il suo cuorePer Domenico non c'è più speranza. Lo sanno anche i genitori, che accettano il destino più crudele per il loro bimbo. Il 20 febbraio si dà così il consenso alla desistenza terapeutica. Alle 9:20 del ... leggo.it

Veron: “Bravo Calha, per un gol così ci vuole coraggio. Oggi nessuno tira più da fuori”. Siete d’accordo con l’argentino “La bruja” ci parla del gol del turco alla Roma: “Calha ha fatto una cosa che quando giocavo io faceva ogni mediano o mezzala. Serv - facebook.com facebook

Così Cobolli dopo la sconfitta a sorpresa contro il numero 91 del ranking, Alexander Blockx Flavio, il tempo è dalla tua parte #Tennis #RolexMontecarlo #Cobolli x.com