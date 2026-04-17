Roma studentessa trovata morta nell' androne del palazzo Aveva detto che stava per laurearsi

Da romatoday.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una ragazza di 23 anni è stata trovata senza vita nell'androne di un edificio nel quartiere Trieste. La studentessa aveva recentemente dichiarato di essere prossima alla laurea. La scoperta è avvenuta nella mattinata di ieri, senza che siano ancora chiare le cause del decesso. Le forze dell'ordine stanno indagando sulla vicenda e hanno già avviato accertamenti.

Una tragedia ha scosso il quartiere Trieste nella mattinata di ieri. Una ragazza di 23 anni è stata trovata senza vita nell'androne di un palazzo. Il corpo è stato rinvenuto dal portiere dello stabile nella tromba delle scale. Un impatto che non ha lasciato scampo alla giovane, rendendo inutili i.🔗 Leggi su Romatoday.it

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