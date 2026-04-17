Roma studentessa trovata morta nell' androne del palazzo Aveva detto che stava per laurearsi

Una ragazza di 23 anni è stata trovata senza vita nell'androne di un edificio nel quartiere Trieste. La studentessa aveva recentemente dichiarato di essere prossima alla laurea. La scoperta è avvenuta nella mattinata di ieri, senza che siano ancora chiare le cause del decesso. Le forze dell'ordine stanno indagando sulla vicenda e hanno già avviato accertamenti.

Una tragedia ha scosso il quartiere Trieste nella mattinata di ieri. Una ragazza di 23 anni è stata trovata senza vita nell'androne di un palazzo. Il corpo è stato rinvenuto dal portiere dello stabile nella tromba delle scale. Un impatto che non ha lasciato scampo alla giovane, rendendo inutili i.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Roma, studentessa trovata morta in casa: Miriam Indelicato aveva 23 anni, doveva laurearsi oggi Studentessa trovata morta nel suo appartamento a Roma: Miriam Indelicato doveva laurearsi oggiUna studentessa di 23 anni dell'università Luiss di Roma, Miriam Indelicato, è stata trovata morta nel suo appartamento capitolino il giorno prima... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Studentessa universitaria di Santa Ninfa trovata morta a Roma; Studentessa trapanese di 23 anni trovata morta a Roma alla vigilia della laurea; Studentessa siciliana trovata senza vita a Roma: oggi avrebbe discusso la tesi; Studentessa di Santa Ninfa trovata senza vita a Roma. Roma, studentessa trovata morta in casa: Miriam Indelicato aveva 23 anni, doveva laurearsi oggiUn traguardo atteso si è trasformato in tragedia a Roma. Miriam Indelicato, studentessa di 23 anni originaria del Trapanese, è stata trovata senza vita nella sua abitazione ... ilmessaggero.it Studentessa trovata morta nel suo appartamento a Roma: Miriam Indelicato doveva laurearsi oggiUna studentessa di 23 anni dell'università Luiss di Roma, Miriam Indelicato, è stata trovata morta nel suo appartamento capitolino il giorno prima della ... fanpage.it Il tribunale di Roma ha assolto lo scrittore Roberto Saviano dall’accusa di diffamazione nei confronti del vicepremier Matteo Salvini, per alcune dichiarazioni del 2018, quando il leader della Lega era ministro dell’Interno. Al centro del procedimento l’espressio facebook Sotto la Casa del Jazz di Roma non è stato trovato nessuno x.com