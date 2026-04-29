C’è un errore sulle Certificazioni Uniche 2026 l’allarme Cgil | il rischio di perdere rimborsi per il prossimo 730 La lettera ignorata da Giorgetti

Un errore riscontrato nelle Certificazioni Uniche 2026 potrebbe influire sulla dichiarazione dei redditi di molti contribuenti, con potenziali conseguenze sui rimborsi previsti. La questione è stata segnalata dalla Cgil, che ha sollevato il problema senza ricevere risposta da parte dell’amministrazione competente. La confusione riguarda una lettera specifica che, secondo le fonti, sarebbe stata ignorata dalle autorità. La presentazione del modello 730 è prevista a partire da domani.

C’è un errore nelle Certificazioni uniche di quest’anno che rischia di danneggiare migliaia di contribuenti, alle prese da domani con la presentazione del 730. L’allarme è partito dalla Cgil, che parla di una «anomalia» nei cosiddetti Cud grave al punto da penalizzare in modo pesante chi deve presentare la dichiarazione dei redditti. Il sindacato avrebbe scritto al Mef già lo scorso 21 aprile, ma dagli ufficio del ministro Giancarlo Giorgetti non sarebbe ancora arrivata nessuna risposta. Il problema è stato segnalato dal segretario confederale Christian Ferrari e dalla presidentessa del Consorzio nazionale Caaf Cgil Monica Iviglia, che hanno scritto a Giorgetti e al viceministro De Leo, dopo le segnalazioni dei diversi Caf del sindacato di Maurizio Landini.🔗 Leggi su Open.online

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Dichiarazione dei redditi precompilata, gli errori da non fare nel 730; Due CU nel 730/2026: perché generano debito IRPEF e come evitarlo; 730 precompilato 2026, da quando è disponibile e cosa succede se aspetti a inviarlo; 730 2026 precompilato e ordinario: le nuove regole per volontari e collaboratori sportivi.

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#AgenziaEntrate: con il Provvedimento Prot. n. 121321/2026, esteso il periodo sperimentale avviato lo scorso anno per la richiesta e l’acquisizione massiva dei dati delle Certificazioni uniche da parte degli intermediari abilitati x.com