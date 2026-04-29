Mukhtar Ahmed, 35 anni, è alla guida di un pulmino usato ogni giorno per portare i bambini a scuola. Parla dei piccoli come se fossero parte della sua famiglia, definendoli “la sua anima”. Con un gesto della mano, preme un tasto e la porta si apre, pronto ad accogliere i bambini nel suo percorso quotidiano.

Mukhtar Ahmed, 35 anni, li considera un po’ i suoi figli. "I bambini, la mia anima", dice e pigia il tasto, uno sbuffo e la porta si apre. La giornata per lui è cominciata già da qualche ora, sveglia all’alba o quasi. Ma il mattino si colora solo quando arrivano loro, voci di ragazzi, zainetti e genitori che gli affidano i figli. Mukhtar Ahmed, arrivato dal Pakistan in Italia nel 2013 in cerca di una nuova patria e di un futuro, guida lo scuolabus a Copparo. "Porto gli scolari, i bambini dell’infanzia, della scuola primaria ed anche delle medie. Un lavoro che mi piace tantissimo". Un lavoro che si è guadagnato, sacrifici e voglia di rimboccarsi le maniche.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - C’è Mukhtar al volante del pulmino: "Ogni giorno porto i bimbi a scuola"

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