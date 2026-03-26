Nasce la scuola di cucina di Slow Food | Ogni lezione un menù ispirato dal tema del giorno

È stata inaugurata la scuola di cucina di Slow Food nella zona di Viterbo e Tuscia, diretta da Vittoria Tassoni, cuoca dell’Alleanza Slow Food e formatrice. La scuola collabora con l’Associazione Divinmangiando e propone lezioni in cui ogni volta viene preparato un menù diverso, ispirato dal tema del giorno. Le attività si rivolgono a chi desidera approfondire tecniche e ricette legate alla tradizione culinaria locale.

Coinvolgimento di produttori, assaggiatori, cuochi, giornalisti, sommelier ed esperti che arricchiranno di conoscenze gli incontri su ricette della tradizione locale utilizzando prodotti tipici del territorio Al via la Scuola di cucina di Slow Food Viterbo e Tuscia diretta da Vittoria Tassoni, cuoca dell’Alleanza Slow Food e formatrice, in collaborazione con l’Associazione Divinmangiando. La peculiarità della scuola è il coinvolgimento durante le lezioni di produttori, assaggiatori, cuochi, giornalisti, sommelier ed esperti che arricchiranno di conoscenze gli incontri su ricette della tradizione locale utilizzando prodotti tipici del territorio, presidi Slow Food e prodotti dell'Arca del Gusto. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Nasce la scuola di cucina di Slow Food: "Ogni lezione un menù ispirato dal tema del giorno" Articoli correlati Bistecca-show a 19 euro, la svendita in centro. Il simbolo di Firenze (e della cucina slow) trasformato in ‘street food’Firenze, 14 marzo 2026 – Nel momento in cui in Europa si discute di come tutelare le denominazioni e le tradizioni alimentari, nel cuore di Firenze... Una scuola per castanicoltori: la Rete Slow Food investe sul futuroDa molti segnali si coglie una rinnovata sensibilità nei confronti del mondo della castagna, un frutto che ha segnato tanta parte della storia... Aggiornamenti e notizie su Slow Food Temi più discussi: Nel giorno delle foreste Slow Food rilancia: ripartiamo dai castagneti per salvare le Terre Alte; Pascoli & formaggi: a Calascio la scuola per formare i pastori del futuro; A Filattiera il 20 e 21 marzo il primo incontro nazionale della rete Slow Food dei Castanicoltori; Giornata delle foreste. Slow Food: Salviamo i castagneti. Slow Food, nasce Scuola per la pastorizia estensiva di CalascioFormare i pastori del futuro nel cuore dell'Abruzzo per dare prospettiva alle aree interne e alla terre alte, tutelando la biodiversità delle razze e custodendo le tradizioni. Nasce con questi ... ansa.it Slow Food Viterbo e Tuscia presenta la Scuola di cucinaDalla terra alla tavola Sabato 28 marzo alle ore 16 NewTuscia – VITERBO – Al via la Scuola di cucina di Slow Food Viterbo e Tuscia diretta da Vittoria Tassoni, cuoca dell’Alleanza Slow Food e format ... newtuscia.it Presentazione del libro di Carlo Petrini e Paolo Tibaldi umu/auim Slow Food FoodEditore ditore - facebook.com facebook