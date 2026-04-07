Un uomo di 30 anni è stato condannato a quattro anni e sei mesi di carcere per aver aggredito la compagna durante una lite. Secondo le accuse, l’uomo avrebbe morso la donna, staccandole una parte della lingua. La vicenda si è svolta in una località di Arezzo, con le autorità che hanno notificato la sentenza. La vicenda ha attirato l’attenzione sui fatti di violenza domestica e sulle conseguenze legali.

È stato condannato a 4 anni e 6 mesi di reclusione l’uomo di 30 anni accusato di aver aggredito la compagna durante una violenta lite, arrivando a staccarle con un morso una parte della lingua. L’episodio risale alla notte tra il 14 e il 15 giugno 2025 in piazza Guido Monaco. L’uomo era imputato per lesioni gravissime e maltrattamenti; il pubblico ministero aveva richiesto una condanna a 5 anni. La vittima, incinta al momento dei fatti, fu soccorsa e sottoposta a un intervento chirurgico per il reimpianto della parte di lingua. Successivamente ha dato alla luce un figlio, riconosciuto dall’imputato. Il giudice ha disposto anche un risarcimento di 25mila euro in favore della donna. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, staccò parte della lingua alla compagna: condannato a 4 anni e 6 mesi

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