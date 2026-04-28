Cavò gli occhi alla convivente | condannato a nove anni e mezzo di reclusione

Un uomo è stato condannato a nove anni e mezzo di reclusione dopo aver causato la perdita della vista alla convivente. L’episodio si è verificato il 15 marzo 2022, quando, durante un episodio di violenza, le ha cavato gli occhi. La donna aveva subito in precedenza violenze sia psicologiche che fisiche da parte del convivente. La sentenza è stata emessa in seguito a un processo che ha approfondito i comportamenti dell’uomo.

BRINDISI - Quindici anni da incubo terminati con la perdita della vista: il suo convivente, al culmine di violenze psicologiche e fisiche, il 15 marzo 2022 le cavò gli occhi. Uno dei figli, minori, chiamò i carabinieri della stazione di Carovigno. La donna venne sottoposta a intervento chirurgico.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Leggi anche: Taranto, accusa: maltrattamenti alla moglie e alla figlia minorenne, condannato a quattro anni di reclusione Primo grado «Sistema per ricattare i lavoratori»: imprenditore condannato a 7 anni di reclusioneUn presunto sistema di ricatto sistematico ai danni dei propri dipendenti, costretti a restituire in contanti parte dello stipendio pur di non... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Cavò gli occhi alla convivente: condannato a nove anni e mezzo di reclusione; Cavò gli occhi a sua moglie: condannato a nove anni e mezzo; Mani Bocca Piedi: cause, come inizia e cosa fare; Via Appia, nasce la rete: 14 Comuni e 7 cantine. Brindisi ospiterà l'assemblea. «Cavò gli occhi a sua moglie»: condannato a nove anni e mezzoCondannato a nove anni e mezzo di reclusione l’uomo accusato di avere cavato gli occhi alla moglie quale ritorsione per averlo denunciato ... msn.com