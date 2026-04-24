In un aggiornamento recente, il sequel di un film noto per il suo stile sofisticato è stato coinvolto in polemiche riguardanti accuse di razzismo anti-asiatico. Uno dei personaggi inseriti nel nuovo capitolo ha suscitato critiche da parte di chi lo considera rappresentativo di stereotipi culturali. La discussione si concentra sulla percezione di alcuni spettatori, che trovano in alcune rappresentazioni elementi offensivi, all’interno di un contesto ambientato nel 2026.

Uno dei nuovi personaggi introdotti nel sequel è al centro delle polemiche da parte di chi lo considera un riassunto di stereotipi. Una scena del film Il Diavolo Veste Prada 2 ha scatenato numerosi commenti online e alcuni utenti hanno inoltre accusato di razzismo gli sceneggiatori e i produttori dell'atteso sequel. Al centro delle polemiche c'è il momento in cui Andy, la protagonista interpretata da Anne Hathaway, incontra la sua nuova assistente. La clip de Il Diavolo Veste Prada 2 che ha scatenato le polemiche Il nuovo personaggio introdotto nel film Il Diavolo Veste Prada 2 si chiama Jin Chao, ed è interpretata da Helen J. Shen. In una clip pubblicata online, la giovane spiega come è riuscita a ottenere il posto .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il Diavolo Veste Prada 2 accusato di razzismo anti-asiatico: "Siamo nel 2026, pensavano fosse divertente?"

IL DIAVOLO VESTE PRADA 2 | Trailer finale | IT

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