Catasto raffica di controlli sulle case | Foto dal cielo chi rischia la stangata

Negli ultimi tempi sono aumentati i controlli sul catasto immobiliare: si utilizzano immagini aeree per verificare le proprietà e individuare eventuali irregolarità edilizie non dichiarate. Molti proprietari hanno vissuto con piccole difformità che, fino a ora, non avevano comportato sanzioni. Tuttavia, le nuove ispezioni puntano a individuare tutte le difformità ancora non registrate, con possibili conseguenze economiche per chi non ha ottemperato alle normative.

Per molti anni, numerosi proprietari di immobili hanno convissuto con piccole irregolarità edilizie mai dichiarate, tollerate più per limiti tecnici che per scelta dello Stato. Questa situazione è destinata a cambiare: il Governo ha avviato, con il Documento di Finanza Pubblica 2026, un piano nazionale per individuare le cosiddette “case fantasma”, ovvero immobili o parti di essi non registrati o difformi rispetto ai dati catastali. L’obiettivo principale è recuperare gettito fiscale aggiornando gli archivi e garantendo che ogni superficie costruita contribuisca alle imposte. L’operazione, iniziata nel 2025, dovrebbe concludersi entro il 2027.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Catasto, raffica di controlli sulle case: "Foto dal cielo", chi rischia la stangata Notizie correlate Fisco, controlli a tappeto sulle spese sanitarie: in caso di errori si rischia la stangataInsieme alle recenti agevolazioni fiscali per le spese mediche, sono in programma nuovi e più approfonditi controlli sulla dichiarazione dei redditi... Bollo auto, scatta una raffica di controlli: chi rischia la patenteDa ieri, lunedì 16 febbraio, in Regione Lombardia sono scattati controlli capillari sul bollo auto per verificare la regolarità dei pagamenti. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Catasto, raffica di lettere in arrivo: ecco chi rischia grosso | Libero Quotidiano.it; Superbonus, 45mila lettere in arrivo: chi rischia una multa salatissima | Libero Quotidiano.it. Superbonus: metà immobili irregolare in Catasto, sanzioni fino a 8mila euroRendite immobili Superbonus irregolare in Catasto. I dati aggiornati al 2026 e il programma del controlli fiscali fino al 2028. pmi.it Catasto e bonus edilizi, chi rischia sanzioni: il 45% degli immobili non è aggiornatoQuasi metà degli immobili con Superbonus non ha aggiornato il catasto. Controlli, multe e rischi su vendite e tasse in arrivo ... quifinanza.it All’incontro saranno chiamati a partecipare la Regione, i Comuni del comprensorio e i rappresentanti dell’ANBI, con l’obiettivo di avviare un percorso condiviso verso la realizzazione di un catasto idrico regionale. - facebook.com facebook Superbonus: metà immobili irregolare in Catasto, sanzioni fino a 8mila euro • Quasi metà delle rendite per gli immobili verificati dopo i lavori con Superbonus è risultato irregolare in Catasto. I dati aggiornati al 2026 e il programma del controlli fis… x.com