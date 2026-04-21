Fisco controlli a tappeto sulle spese sanitarie | in caso di errori si rischia la stangata

Le autorità fiscali stanno intensificando i controlli sulle spese sanitarie dichiarate dai contribuenti, in concomitanza con le recenti agevolazioni fiscali previste per le spese mediche. Sono stati annunciati controlli più rigorosi e approfonditi sulla documentazione presentata, con l’obiettivo di verificare la correttezza delle spese inserite nelle dichiarazioni dei redditi. In caso di errori o incongruenze, i contribuenti rischiano sanzioni e eventuali richieste di pagamento di maggiori imposte.

Insieme alle recenti agevolazioni fiscali per le spese mediche, sono in programma nuovi e più approfonditi controlli sulla dichiarazione dei redditi e sulle spese destinate alla salute riportate dai contribuenti. Il Fisco, infatti, ha in programma di effettuare dei controlli a tappeto sulle spese effettuate con il sistema Tessera sanitaria. Ecco perché è importante essere in regola, così da evitare possibili provvedimenti. C'è il rischio di incorrere in sanzioni per dichiarazione infedele. È importante sapere che una detrazione del 19%, con franchigia fissata a 129,11 euro, viene applicata sulle spese mediche e sanitarie. Proprio per questo è buona norma conservare fatture e ricevute per almeno 5 anni, specialmente se si sono apportate modifiche alla precompilata.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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