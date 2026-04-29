Catania ritiro a Veronello per i playoff | testa e cuore per provare a vincere

Il Catania ha deciso di trasferirsi a Veronello per preparare i playoff, scegliendo di concentrare tutte le attività in questa località durante la settimana precedente alle partite decisive. La squadra si concentrerà in questa struttura per affrontare al meglio la fase finale della stagione. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda tutte le sessioni di allenamento e preparazione pre-gara.

Il Catania sceglie la via della concentrazione assoluta per affrontare i playoff: sarà Veronello il quartier generale nella settimana che precederà gli impegni decisivi della stagione. Una decisione condivisa da società, staff e squadra. L’obiettivo è chiaro: eliminare ogni possibile distrazione.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Jolo calcio, non è bastato vincere. Applausi: adesso testa ai playoff Catania, Toscano: “Testa solo al Giugliano. Per vincere serve qualcosa di straordinario”In casa Catania si respira concentrazione assoluta: domenica arriva il Giugliano e per mister Domenico Toscano non esiste altro orizzonte. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Toscano: Prepariamo i play off, il Catania andrà in ritiro per 7 giorni; Catania, ritiro blindato a Veronello: Toscano prepara l’assalto playoff; Catania, play off blindatissimi. Toscano: Daremo il massimo; Toscano: A Veronello per prepararci ai playoff, pari giusto. Catania, ritiro a Veronello per i playoff: testa e cuore per provare a vincereLa squadra si prepara alla fase decisiva della stagione con un ritiro mirato lontano dalla Sicilia. Questa mattina mister Domenico Toscano ed Emmanuele Cicerelli presenti allo Stadio Angelo Massimino ... cataniatoday.it Catania in ritiro a Veronello, previste amichevoli in ottica playoffIl Catania lascerà la Sicilia, giocandosi la carta del ritiro a Veronello per preparare i playoff. Lo ha preannunciato l’allenatore rossazzurro Domenico Toscano, ai microfoni di Telecolor: Staremo lì ... tuttocalciocatania.com È salpata dal porto di Catania la 4ª edizione di Vela & Salute della Lega Navale Italiana: un mese di viaggio con 16 “barche della legalità” in 13 porti siciliani, da Catania a Palermo, per diffondere prevenzione sanitaria, inclusione, cultura e sostenibilità del ma - facebook.com facebook Catania, lascia il cane chiuso nell'auto come antifurto: denunciato proprietario x.com