Catania Toscano | Testa solo al Giugliano Per vincere serve qualcosa di straordinario

In casa Catania si respira concentrazione assoluta: domenica arriva il Giugliano e per mister Domenico Toscano non esiste altro orizzonte. In sala stampa al Massimino il tecnico rossazzurro ha messo subito i paletti Vigilia carica di tensione buona, quella che tiene i muscoli svegli e la mente lucida. In casa Catania si respira concentrazione assoluta: domenica arriva il Giugliano e per mister Domenico Toscano non esiste altro orizzonte. In sala stampa al Massimino il tecnico rossazzurro ha messo subito i paletti, come un capomastro che traccia il perimetro prima di alzare le mura: niente calcoli, niente voli pindarici verso Salernitana e Benevento. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

