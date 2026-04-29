Catania celebra il Jazz | dal Monk alle note tra i vigneti

A Catania il Jazz si prepara a festeggiare l’International Jazz Day il 30 aprile con un evento al Monk Jazz Club. Nel frattempo, l’associazione Algos ha annunciato il festival Jazz in vigna, che si terrà a Santa Venerina il 28 giugno. Due appuntamenti che portano la musica in città e nei vigneti della zona, coinvolgendo appassionati e musicisti locali.

? Cosa sapere Il Monk Jazz Club di Catania celebra l'International Jazz Day il 30 aprile.. L'associazione Algos lancia il festival Jazz in vigna a Santa Venerina il 28 giugno.. Il Monk Jazz Club di piazza Scammacca 1 a Catania celebra l’International Jazz Day giovedì 30 aprile con una serata che vede protagonista il sassofonista Sebastiano Ragusa, mentre l’associazione Algos prepara il lancio della settima edizione di Jazz in vigna alla Tenuta San Michele di Santa Venerina a partire dal 28 giugno. La programmazione del club catanese per la giornata mondiale del jazz, istituita dall’Unesco nel 2011 con l’obiettivo di promuovere il genere come strumento diplomatico di unione tra i popoli, si apre alle ore 18 con le incursioni solistiche al pianoforte di Daniele Salamone.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Catania celebra il Jazz: dal Monk alle note tra i vigneti Notizie correlate Al Monk il jazz eclettico del Nico Gori 4etLa prima tranche invernale-primaverile della decima stagione concertistica del Monk Jazz Club di Catania – il più importante jazz club della Sicilia... Monk Jazz Club, il Nico Gori 4et chiude la stagioneGiovedì 23 e venerdì 24 aprile al Monk Jazz Club, in piazza Scammacca, sul palco il quartetto del clarinettista fiorentino Nico Gori che suonerà con... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Il Monk Jazz Club il 30 aprile celebra l'International Jazz Day. E dal 28 giugno al via a Santa Venerina Jazz in vigna con l'omaggio a Miles Davis di Paolo Fresu; Jazz day, il conservatorio Tito Schipa celebra la giornata internazionale con Rick Margitza; Siracusa celebra l’International Jazz Day; Mario Biondi celebra i 20 anni di carriera con un tour nei teatri e l'album in italiano. Il Monk Jazz Club celebra l’International Jazz Day e lancia Jazz in vigna 2026La stagione invernale-primaverile 2026 del Monk Jazz Club di Catania si è appena chiusa e prima dell’avvio della stagione estiva di Jazz in vigna, a partire dal 28 giugno alla […] ... blogsicilia.it Si celebra l’International jazz day: tre giorni di musica in classe e fuoriProtagonisti i ragazzi delle scuole dalle Primarie in su. Gran finale a Vallefoglia. con l’orchestra Mosaico. ilrestodelcarlino.it Mario Biondi pronto a dare il via al tour che celebra i 20 anni dell'iconico brano “This Is What You Are”. E la tappa a Catania non poteva mancare! Appuntamento il 21 maggio – CATANIA, Teatro Metropolitan Catania Biglietti disponibili su Ticketone - www. - facebook.com facebook