Al Monk il jazz eclettico del Nico Gori 4et
Al Monk Jazz Club di Catania si terrà un concerto con il Nico Gori 4et, formazione che propone un jazz eclettico. Questa esibizione fa parte della prima parte della decima stagione concertistica in programma nel locale, attivo dal 2017 e considerato il più importante jazz club della Sicilia orientale. La stagione viene organizzata dall'associazione culturale Algos, ora rappresentata da quattro soci.
La prima tranche invernale-primaverile della decima stagione concertistica del Monk Jazz Club di Catania – il più importante jazz club della Sicilia orientale creato nel 2017 dai soci dell’associazione culturale Algos (oggi rappresentata da Dino Rubino, Nello Toscano, Giuseppe Privitera e.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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