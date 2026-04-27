Il Catania Book Festival ha aperto i battenti al Palazzo della Cultura, con la partecipazione di scrittori come Colin Walsh e Claudio Fava. L’evento si svolge nei giorni attorno a questa apertura, offrendo incontri e presentazioni di libri. La manifestazione coinvolge autori di diverse provenienze e argomenti, attirando un pubblico interessato alla letteratura e ai temi sociali. La partecipazione di figure pubbliche arricchisce il programma dell’edizione di quest’anno.

? Cosa sapere Il Catania Book Festival si apre al Palazzo della Cultura con Colin Walsh e Claudio Fava.. Il programma affronta diritti civili e memoria storica con Pietro Grasso e Marco Cappato.. Il Palazzo della Cultura di Catania ha ospitato la prima tappa del Catania Book Festival, segnando l’inizio di un percorso tra memoria storica e narrazioni contemporanee che si protrae per tre giorni. La giornata inaugurale ha il confronto con Colin Walsh sul tema dell’adolescenza nel romanzo Kala, seguito da interventi su temi sociali profondi come i desaparecidos e le disuguaglianze globali. L’apertura del festival ha messo al centro la scena la figura dello scrittore irlandese Colin Walsh.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Catania Book Festival: tra grandi scrittori e impegno civile

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