Castelvetere atti osceni in processione | ecco il fatto

Durante la processione della Madonna delle Grazie a Castelvetere, un uomo di 56 anni è stato arrestato dopo aver molestato una bambina e aver aggredito i Carabinieri intervenuti per calmare la situazione. L’uomo è stato portato in caserma e successivamente posto agli arresti domiciliari. La vicenda ha attirato l’attenzione dei presenti, che hanno assistito agli eventi senza intervenire direttamente. La dinamica dei fatti è stata confermata dalle forze dell’ordine.

Durante la processione della Madonna delle Grazie molesta una bambina e aggredisce i Carabinieri: 56enne arrestato e posto ai domiciliari. Grave episodio durante i festeggiamenti religiosi a Castelvetere sul Calore, in provincia di Avellino, dove i Carabinieri della Compagnia di Montella hanno arrestato un 56enne di San Mango sul Calore per una serie di condotte violente e gravemente offensive avvenute nel corso della processione in onore della Madonna delle Grazie. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Avellino. Molestie durante la processione religiosa. L’episodio si è verificato nella tarda mattinata di ieri, alla presenza di numerosi fedeli.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Castelvetere, atti osceni in processione: ecco il fatto Notizie correlate Forio, arrestato per atti osceni al parcoFORIO (NAPOLI), 16 APRILE 2026 – Un uomo di 46 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Forio con l’accusa di atti osceni in luogo... Atti osceni al supermercato. Immobilizzato con il taser e arrestato dai carabinieriPerugia, 16 febbraio 2026 – Stava compiendo atti osceni e molestava i clienti di un supermercato perugino. Contenuti e approfondimenti Castelvetere sul Calore, durante la processione molesta una bambina, si denuda e aggredisce i CarabinieriI Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Montella hanno arrestato un 56enne di San Mango sul Calore, ritenuto responsabile di resistenza, violenza e minaccia a pubblico uffi ... irpinianews.it Atti osceni in villetta, salvato dal linciaggioIl soggetto è stato successivamente denunciato all’autorità giudiziaria ... ilfattovesuviano.it