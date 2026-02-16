Atti osceni al supermercato Immobilizzato con il taser e arrestato dai carabinieri

Un uomo ha molestato i clienti di un supermercato di Perugia e si è spacciato per un dipendente prima di essere fermato dai carabinieri. La scena si è svolta tra gli scaffali, dove ha iniziato a toccarsi e a infastidire le persone presenti. Quando i militari sono intervenuti, l’uomo ha opposto resistenza e ha tentato di scappare. È stato poi immobilizzato con un taser e portato in caserma.

Perugia, 16 febbraio 2026 – Stava compiendo atti osceni e molestava i clienti di un supermercato perugino. Per questo i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Perugia hanno arrestato in flagranza di reato un 31enne originario della Sierra Leone, residente in città e già noto alle Forze dell'ordine, ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale. L'intervento dei militari è avvenuto dopo una richiesta al 112, il Numero Unico di Emergenza con la quale veniva segnalata la presenza di un uomo, in evidente stato di alterazione psico-fisica, all'interno di un supermercato.