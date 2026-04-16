forio arrestato per atti osceni al parco

Un uomo di 46 anni è stato arrestato dai carabinieri a Forio con l’accusa di aver compiuto atti osceni in un parco pubblico. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto nella mattinata di oggi, secondo quanto riferito. L’uomo è stato portato in caserma e dovrà rispondere delle accuse nelle prossime ore. La notizia si aggiunge a una serie di interventi legati a comportamenti inappropriati in spazi pubblici.

FORIO (NAPOLI), 16 APRILE 2026 – Un uomo di 46 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Forio con l’accusa di atti osceni in luogo pubblico. L’episodio è avvenuto nel parco giochi di via Impagliazzo, in pieno giorno. Secondo quanto ricostruito, il 46enne, originario del Bangladesh, è stato sorpreso mentre compiva atti osceni in presenza di numerosi bambini e genitori presenti nell’area. All’arrivo dei militari, intervenuti con il supporto della polizia locale, l’uomo avrebbe opposto resistenza, tentando di sottrarsi al controllo con calci e spintoni. Arresto e trasferimento in caserma Dopo essere stato bloccato, il 46enne è stato ammanettato e condotto in caserma.🔗 Leggi su Primacampania.it

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