Il Castello dei Misteri una visita a misura di bambino tra indovinelli e scoperte a Levizzano Rangone
Il Castello di Levizzano Rangone si presenta come un luogo pensato per i bambini, offrendo un percorso tra indovinelli e scoperte. La visita permette ai più giovani di scoprire la storia del castello attraverso attività e giochi interattivi. L’itinerario è studiato per coinvolgere i bambini in modo diretto, rendendo l’esperienza educativa e divertente allo stesso tempo. La struttura si presta a un pubblico giovane, con un percorso che stimola curiosità e interesse.
La visita al Castello di Levizzano trasforma la storia in un racconto vivo e coinvolgente, un'avventura pensata per i piccoli esploratori.Guide esperte utilizzeranno un linguaggio semplice e interattivo, capace di catturare l'attenzione dei bambini; ogni tappa del percorso è studiata per.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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