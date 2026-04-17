Il Castello dei Misteri una visita a misura di bambino tra indovinelli e scoperte a Levizzano Rangone

Il Castello di Levizzano Rangone si presenta come un luogo pensato per i bambini, offrendo un percorso tra indovinelli e scoperte. La visita permette ai più giovani di scoprire la storia del castello attraverso attività e giochi interattivi. L’itinerario è studiato per coinvolgere i bambini in modo diretto, rendendo l’esperienza educativa e divertente allo stesso tempo. La struttura si presta a un pubblico giovane, con un percorso che stimola curiosità e interesse.