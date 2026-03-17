Il Castello delle Cerimonie rimane aperto mentre proseguono le controversie legali che coinvolgono la struttura, resa famosa da un programma televisivo trasmesso da Real Time. La disputa giudiziaria, che ha portato a un procedimento ancora in corso, non ha ancora trovato una conclusione definitiva. La situazione attuale vede l’attività del castello continuare senza interruzioni, nonostante le questioni legali ancora aperte.

La telenovela del Castello delle Cerimonie si arricchisce di un nuovo capitolo, ma ciò nonostante non è stata ancora messa la parola fine all'intricata vicenda giudiziaria che si è venuta a creare attorno alla struttura resa celebre dal noto programma televisivo trasmesso da Real Time. La Sezione VII del Tar della Campania ha infatti respinto, ritenendolo inammissibile per difetto di giurisdizione, il ricorso presentato dalla famiglia Polese contro la delibera di indennità di occupazione e di confisca, causa lottizzazione abusiva, del Grand Hotel La Sonrisa, destinato ad essere acquisito a patrimonio dal Comune di Sant’Antonio Abate. I giudici del Tar, pertanto, hanno deciso di affidare la decisione al tribunale ordinario, per cui bisognerà attendere ancora per avere una soluzione definitiva. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il Castello delle Cerimonie non chiude, ma la disputa legale non è finita: cosa succede ora

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