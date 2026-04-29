Tra il 25 aprile e lunedì sono stati segnalati atti vandalici ai monumenti dedicati ai caduti in due località del territorio. Gli episodi hanno coinvolto le strutture situate a Villa Bagno e a Castellarano, con danneggiamenti riscontrati sui monumenti e sui punti di riferimento commemorativi. Le forze dell'ordine stanno indagando sui fatti e stanno verificando eventuali immagini di sorveglianza presenti nella zona.

? Cosa sapere Vandalismo ai monumenti ai caduti a Villa Bagno e Castellarano tra il 25 aprile e lunedì.. I carabinieri analizzano i filmati delle telecamere per identificare gli autori degli atti.. Tra la frazione di Bagno e il centro di Castellarano, i monumenti ai caduti sono stati colpiti da una serie di atti vandalici che hanno ferito la memoria collettiva tra il 25 aprile e la notte tra domenica e lunedì. Le violenze contro i simboli della memoria storica locale si sono manifestate con modalità diverse ma con la stessa ferocia gratuita. A Villa Bagno, proprio in concomitanza con le celebrazioni per la Liberazione, il monumento dedicato alle vittime di guerra è stato imbrattato con escrementi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Castellarano, feroci atti vandalici contro i monumenti ai caduti

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