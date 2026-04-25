Misano celebra il 25 aprile con la posa delle corone d’alloro ai monumenti ai caduti
A Misano Adriatico questa mattina sono state deposte corone d’alloro ai monumenti ai caduti situati a Misano Monte, in piazzetta “Matatia” e davanti alla sede comunale. L’evento ha dato il via alle celebrazioni per il 25 aprile, anniversario della Liberazione d’Italia dal nazifascismo. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle tradizioni, coinvolgendo rappresentanti istituzionali e cittadini presenti sul territorio.
Con la posa delle corone d’alloro ai monumenti ai caduti che sorgono a Misano Monte, in piazzetta “Matatia” e di fronte alla sede comunale, Misano Adriatico ha dato inizio questa mattina alle celebrazioni per ricordare l’Anniversario della Liberazione d’Italia dal nazifascismo. Al fianco del.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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