Misano celebra il 25 aprile con la posa delle corone d’alloro ai monumenti ai caduti

A Misano Adriatico questa mattina sono state deposte corone d’alloro ai monumenti ai caduti situati a Misano Monte, in piazzetta “Matatia” e davanti alla sede comunale. L’evento ha dato il via alle celebrazioni per il 25 aprile, anniversario della Liberazione d’Italia dal nazifascismo. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle tradizioni, coinvolgendo rappresentanti istituzionali e cittadini presenti sul territorio.