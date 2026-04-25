Misano celebra il 25 aprile con la posa delle corone d’alloro ai monumenti ai caduti

Da riminitoday.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Misano Adriatico questa mattina sono state deposte corone d’alloro ai monumenti ai caduti situati a Misano Monte, in piazzetta “Matatia” e davanti alla sede comunale. L’evento ha dato il via alle celebrazioni per il 25 aprile, anniversario della Liberazione d’Italia dal nazifascismo. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle tradizioni, coinvolgendo rappresentanti istituzionali e cittadini presenti sul territorio.

Con la posa delle corone d’alloro ai monumenti ai caduti che sorgono a Misano Monte, in piazzetta “Matatia” e di fronte alla sede comunale, Misano Adriatico ha dato inizio questa mattina alle celebrazioni per ricordare l’Anniversario della Liberazione d’Italia dal nazifascismo. Al fianco del.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Notizie correlate

La Russa, l’invito alla pacificazione: “Per il 25 aprile rifarei l’omaggio ai partigiani e ai caduti di Salò”“Celebrare nel giorno della Liberazione dal nazifascismo sia i partigiani che i fascisti della Repubblica di Salò? “Lo rifarei“.

25 aprile 2026: Mattarella all’Altare della Patria rende omaggio ai caduti. Con lui Meloni e i presidenti delle CamereROMA – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio, all’Altare della Patria, al milite ignoto e a tutti i caduti per la...

Una raccolta di contenuti

Si parla di: Un concerto omaggio a Guccini tra le iniziative del 25 Aprile a Misano.

misano celebra il 25A Misano il 25 aprile celebrato con commemorazione, messa e musicaCon la posa delle corone d’alloro ai monumenti ai caduti che sorgono a Misano Monte, in piazzetta Matatia e di fronte alla sede comunale, Misano Adriatico ha dato inizio questa mattina alle celebraz ... msn.com

misano celebra il 25Misano Adriatico. 25 Aprile, con le riflessioni degli alunniMisano Adriatico, 22 aprile 2026 – Misano Adriatico celebra il 25 Aprile con una serie di iniziative volte a ricordare la ... lapiazzarimini.it

Digita per trovare news e video correlati.