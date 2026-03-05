Atti vandalici contro la sede dell' Associazione volontari per l' assistenza ai pazienti oncologici

Nella zona di Mestre, la sede dell'Associazione volontari per l’assistenza ai pazienti oncologici (Avapo) è stata danneggiata da atti vandalici nei giorni scorsi. Sono stati rotti alcuni vetri e trovate scritte sui muri. Nessuno è rimasto ferito e le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto. La struttura rimane chiusa fino a nuovo avviso.

Nei giorni scorsi l'Avapo Mestre è stata oggetto di danneggiamenti nella sua sede. «Chiavi spezzate all'interno delle serrature dei garage, cassetta delle lettere bloccata e porta blindata rovinata». Fatta denuncia in questura. Non è la prima volta Nei giorni scorsi l'Associazione volontari assistenza pazienti oncologici (Avapo) Mestre è stata oggetto di gravi atti vandalici nella sua sede. Il 23 febbraio una persona si è introdotta nel cortile del condominio dove si trovano i garage utilizzati da Avapo e ha inserito una chiave nelle serrature dei due garage spezzandola all’interno e rendendo così impossibile l’apertura delle porte. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Ascolto e sostegno ai pazienti, all'Irccs Bonino-Pulejo nasce l'Associazione Volontari OspedalieriOffre ascolto empatico e sostegno concreto ai pazienti e alle loro famiglie in oltre 220 strutture sanitarie in Italia e da adesso anche presso...

Leggi anche: Furti e atti vandalici alla sede di Sinistra Italiana: "Odio e violenza. Clima preoccupante"

Una selezione di notizie su Atti vandalici.

Temi più discussi: Nuovi atti vandalici alla piazzetta di Gravitelli; Atti vandalici e degrado. Gli interventi; Atti vandalici nelle pensiline degli autobus, vetri in frantumi: caccia ai responsabili; Guardare ma non toccare. Roma tutela fontane e monumenti con la sensibilizzazione e le telecamere.

Atti vandalici contro la sede dell'Associazione volontari per l'assistenza ai pazienti oncologiciNei giorni scorsi l'Avapo Mestre è stata oggetto di danneggiamenti nella sua sede. «Chiavi spezzate all'interno delle serrature dei garage, cassetta delle lettere bloccata e porta blindata rovinata». veneziatoday.it

Nuovi atti vandalici alla piazzetta di GravitelliMESSINA. Un nuovo atto vandalico ha visto coinvolta la piazzetta di Gravitelli dove nei giorni scorsi sono comparse scritte sui marciapiedi adiacenti all’area giochi realizzata nell’ambito del progett ... letteraemme.it

La Provinciaonline. . Atti vandalici al liceo Torricelli di Somma Vesuviana dove ignoti hanno gettato della creolina. Oggi però, dopo due giorni di stop decisi per sicurezza dalla dirigente, le lezioni sono riprese con tutte le garanzie del caso. Ma i ragazzi non so - facebook.com facebook