Castellammare si prende cura delle sue famiglie | potenziati affido bigenitorialità e servizi per i ragazzi

Castellammare ha deciso di rafforzare i servizi dedicati alle famiglie, puntando sull’affido, sulla tutela della bigenitorialità e su iniziative rivolte ai giovani. Sono stati potenziati interventi e supporti per le famiglie che attraversano momenti difficili, con l’obiettivo di garantire maggiore stabilità e sicurezza ai bambini e ai ragazzi. La città si impegna a mettere in primo piano le esigenze delle proprie famiglie attraverso interventi concreti.

Tempo di lettura: 2 minuti Una città si misura da come protegge i suoi figli. E Castellammare sceglie di farlo rafforzando le radici della comunità: la famiglia. Con i fondi della Regione Campania, l’Ambito Territoriale N.27 – di cui Castellammare di Stabia è comune capofila – potenzia il Centro per le Famiglie e rilancia un patto di cura con il territorio. Il progetto nasce dalla Delibera di Giunta Regionale n. 24 del 17 gennaio 2024, finanziata dal Fondo per le Politiche della Famiglia 2023 della Regione Campania. A tessere questa rete sono Fondazione Oiermo e Cooperativa Amira, insieme al Comune. Sul territorio aprono nuovi presidi di vicinanza.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Castellammare si prende cura delle sue famiglie: potenziati affido, bigenitorialità e servizi per i ragazzi Notizie correlate Montopoli, al via 'Ci sto? Affare fatica!': 15 ragazzi e ragazze si prenderanno cura delle panchine comunaliDa lunedì 30 marzo, fino a venerdì 3 aprile, i volontari della scuola secondaria di primo grado daranno vita al progetto E' cominciato nella mattina... Pasqua a Napoli: record di presenze e servizi potenziatiL’Amministrazione Comunale di Napoli, sotto la guida del Sindaco Gaetano Manfredi, ha attuato un piano straordinario per le festività pasquali.