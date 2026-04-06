Pasqua a Napoli | record di presenze e servizi potenziati

Durante le festività pasquali, Napoli ha registrato un numero record di presenze, con servizi potenziati per accogliere i visitatori. L’Amministrazione Comunale ha messo in atto un piano straordinario di interventi per gestire l’afflusso di persone, coinvolgendo diverse aree cittadine. Le autorità hanno rafforzato i servizi di trasporto pubblico e la vigilanza nei punti di maggiore afflusso, per garantire la sicurezza e il supporto ai cittadini e ai turisti.

L’Amministrazione Comunale di Napoli, sotto la guida del Sindaco Gaetano Manfredi, ha attuato un piano straordinario per le festività pasquali. Grazie al coordinamento del Tavolo Tecnico per il Decoro Urbano guidato da Ciro Turiello, l’amministrazione comunale ha risposto all'eccezionale afflusso turistico, garantendo decoro, sicurezza e solidarietà. Asia Napoli: Ha messo in campo una forza lavoro di 1.400 unità tra autisti e operai, supportati da 600 automezzi in servizio, oltre all'ausilio dei servizi esterni. Questa organizzazione ha permesso di gestire e raccogliere complessivamente 1.500 tonnellate di rifiuti, garantendo il riassetto costante dei cestini e lo spazzamento nelle aree a maggiore affluenza come il Centro Storico, il Vomero e la zona est (San Giovanni). 🔗 Leggi su Napolitoday.it Sicurezza: potenziati i servizi della polizia locale per le feste di PasquaL'assessora alla Polizia Locale e alla Sicurezza Urbana, Arianna Viscogliosi, sottolinea: “Abbiamo rafforzato i servizi per i genovesi e i turisti,... Leggi anche: Agenti impiegati su tre turni e presidio costante: Pasqua più sicura con i servizi potenziati della Municipale Temi più discussi: Pasqua 2026 da record: Napoli tra le mete top; Turismo Pasqua, Napoli sold out con 400mila visitatori; Pasqua a Napoli e in Penisola Sorrentina: turismo record nel 2026; Turismo a Napoli, si annuncia Pasqua con numeri da record. Pasqua a Napoli, record di presenze e servizi potenziati: in campo oltre 1400 operatori AsiaL’Amministrazione Comunale di Napoli, sotto la guida del Sindaco Gaetano Manfredi, ha attuato un piano straordinario per le festività pasquali. Grazie al coordinamento ... ilmattino.it Pasqua da record a Napoli: boom di turisti e città presa d’assaltoNapoli registra il tutto esaurito nel periodo pasquale, confermandosi una meta sempre più apprezzata sia dai turisti che dai residenti. ilnapolionline.com Buon pomeriggio e buona Pasqua a tutti! Credete sia un buon tempo facebook Buona Pasqua dalla famiglia Vianello x.com