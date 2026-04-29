? Cosa sapere Enrico Tecce e Giovanni Boccella si sfidano per la guida di Castelfranci nel 2026.. Le liste Insieme per Castelfranci e Noi per Castelfranci presentano i rispettivi candidati.. Le prossime amministrative a Castelfranci vedranno il confronto diretto tra due schieramenti civici, con Enrico Tecce e Giovanni Boccella pronti a sfidarsi per la guida del comune irpino durante le consultazioni elettorali del 2026. La piazza si prepara a un bivio che coinvolge diverse figure note della comunità locale. Da un lato, la compagine guidata da Enrico Tecce ha messo in campo la lista denominata Insieme per Castelfranci. Questo gruppo presenta...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Castelfranci 2026: scontro tra Tecce e Boccella per il futuro

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