Trapani scontro tra Saline e Porto | il futuro Unesco è in bilico

A Trapani si è svolto un incontro che ha acceso il confronto tra le parti coinvolte nel futuro dell'area portuale e delle saline. Nel corso dell'evento, si sono affrontate le questioni riguardanti la tutela ambientale e le attività logistiche, con una discussione che ha mostrato divergenze tra chi si dedica alla conservazione delle saline e chi lavora nel settore portuale. L'incontro si è tenuto nel chiostro di San Domenico.

Il confronto tra la tutela ambientale e lo sviluppo logistico a Trapani si è trasformato in un acceso dibattito al chiostro di San Domenico, dove le divergenze tra chi difende la riserva delle saline e chi opera nel settore portuale hanno messo in luce una frattura profonda. Il fulcro della controversia riguarda il riconoscimento Mab Unesco per la biosfera, un sigillo che ha scatenato reazioni opposte tra i protagonisti del territorio. Due polmoni economici in rotta di collisione. La gestione del territorio trapanese vive una dicotomia strutturale: da un lato la protezione della biodiversità, dall’altro la vitalità del commercio marittimo....🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trapani, scontro tra Saline e Porto: il futuro Unesco è in bilico Catania, tra ciclone e burocrazia: il Porto Rossi attende la rinascita e i progetti urbani restano in bilico.Catania, tra la furia del ciclone e i labirinti della burocrazia: il futuro del Porto Rossi e dei grandi progetti urbani Catania è al centro di una... Realizzazione ponte sullo Stretto, riunione per il ripristino e utilizzo del porto di Saline JonicheQuesta mattina, presso la sede della Capitaneria di porto di Reggio Calabria, si è tenuta una riunione tra il presidente dell’Autorità di sistema...