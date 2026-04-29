Un operaio di origini albanesi è deceduto dopo essere stato travolto da una betoniera nella mattina del 27 aprile a Castelfiorentino. La vittima è stata trasportata in ospedale, dove è deceduta due giorni dopo. La tragedia si è verificata in un cantiere della zona; sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per le verifiche del caso.

Castelfiorentino (Firenze), 29 aprile 2026 – E’ morto l’operaio di origini albanesi travolto da una betoniera la mattina del 27 aprile. L’incidente è avvenuto mentre l’operaio stava utilizzando un mezzo miscelatorebetoniera: a causa del suo ribaltamento, l’uomo ha riportato gravi lesioni. L’operaio è stato portato in ospedale a Firenze con l’elisoccorso, con prognosi riservata. Purtroppo la gravità delle lesioni ha causato la morte dell’uomo. Indagini in corso dei carabinieri, unitamente al personale della prevenzione infortuni sul lavoro della locale Asl.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Castelfiorentino, è morto l’operaio travolto da una betoniera

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