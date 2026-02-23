Operaio morto travolto da un' elica | salgono a sei gli indagati

Lorenzo Bertanelli, operaio di 36 anni, è morto il 5 febbraio scorso dopo essere stato travolto da un’elica nel porto di Genova. La procura ha iscritto nel registro degli indagati un nuovo sospettato, portando a sei il numero complessivo degli indagati. Le autorità stanno approfondendo le responsabilità e i dettagli dell’incidente che ha sconvolto il settore portuale. Le indagini continuano per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

C’è un nuovo indagato nell’inchiesta della procura di Genova sulla morte di Lorenzo Bertanelli, l’operaio di 36 anni deceduto il 5 febbraio 2025 in un incidente avvenuto nel porto, all’interno di Ente Bacini. L’uomo stava effettuando lavori di riparazione sullo yacht Acquarius per conto della Mecline, in subappalto alla Amico & Co., quando è rimasto schiacciato da un thruster, l’elica di manovra dell’imbarcazione. Il procedimento, aperto inizialmente dal pubblico ministero Stefano Puppo e ora affidato alla collega Daniela Pischetola, conta così sei indagati con l’ipotesi di omicidio colposo. I primi cinque – iscritti nel registro degli indagati già la scorsa estate – sono il datore di lavoro della vittima, alcuni tecnici e dirigenti della società che aveva realizzato il thruster e il project manager del cantiere Amico & Co. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Operaio 21enne in nero morto schiacciato da un carrello: 4 indagatiAngelo Giardina, ragazzo di 21 anni di Canicattì, è morto il 28 giugno 2024 perché un carrello lo ha schiacciato mentre lavorava in un capannone.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Bernate Ticino, operaio muore travolto da un macchinario; Calabritto| Operaio morto travolto da un albero di alto fusto; Tragedia sul lavoro a Calabritto: operaio perde la vita travolto da un albero; Non rientra a casa e scatta l'allarme. Operaio trovato morto a mezzanotte in un cantiere.

Tragedia sul lavoro a Nocera Inferiore: operaio di 24 anni muore travolto da un camionLa vittima è un ragazzo di 24 anni, originario di Sarno. Secondo una prima ricostruzione, il giovane si trovava nell’area esterna dell’azienda quando sarebbe stato travolto da un autoarticolato della ... agro24.it

Travolto da un tronco nel teramano, muore boscaiolo 54enneTragedia nei boschi sui monti della Laga, in provincia di Teramo, nei pressi della frazione il Ceppo di Rocca Santa Maria, a 1300 metri di quota.Un boscaiolo di 54 anni, Eugenio Marchetti, è morto tra ... veratv.it

Incidente sul lavoro a Nocera Inferiore, morto Carmine Albero, operaio 24enne di Sarno - facebook.com facebook

Morto sul lavoro all'ex Ilva di Taranto, la testimonianza della moglie di Claudio Salamida. In un audio inviato giorni prima alla moglie l'operaio diceva: "L'azienda ti castiga giorno per giorno" #propagandalive x.com