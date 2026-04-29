Castel Volturno | stop al nuovo CPR per salvare la riserva naturale

Un rappresentante politico ha presentato un'interpellanza per bloccare la realizzazione di un nuovo centro di permanenza e rimpatrio (CPR) a Castel Volturno, del valore di 43 milioni di euro. La decisione mira a preservare una riserva naturale situata nell'area interessata, mentre le autorità stanno valutando le implicazioni legate alla costruzione del centro. La questione è al centro di un dibattito pubblico tra sostenitori e oppositori del progetto.

? Cosa sapere Santillo presenta interpellanza per bloccare nuovo CPR da 43 milioni a Castel Volturno.. L'opera minaccia 63 ettari della riserva naturale La Piana senza valutazione ambientale.. L’Onorevole Santillo ha presentato un’interpellanza urgente per bloccare la costruzione di un nuovo centro di permanenza per i rimpatri a Castel Volturno, un progetto che minaccia 63 ettari della riserva naturale del Parco umido La Piana. La decisione governativa di procedere con l’opera, calata senza consultare le istituzioni locali o i cittadini del territorio, prevede un investimento di oltre 43 milioni di euro per una struttura destinata a soli 120 posti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Castel Volturno: stop al nuovo CPR per salvare la riserva naturale Notizie correlate No al CPR a Castel Volturno: proposta alternativa per CasertaPetizione contro il Centro di permanenza per il rimpatrio a Castel Volturno: si chiede di realizzarlo nell’area Ma. Cangiano (FdI), ‘Cpr Castel Volturno, apertura al dialogo con la Chiesa’Tempo di lettura: 2 minuti «Accogliamo con grande favore la disponibilità del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ad incontrare il vescovo della... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il Viminale vuole un Cpr a Castel Volturno, no del governatore campano Fico; CPR a Castel Volturno: associazionismo, chiesa e regione dicono no; Il no dei vescovi campani al Cpr di Castel Volturno. Un territorio già mortificato più volte; Napoli, Neres è tornato a Castel Volturno: come sta dopo il lungo stop. Cpr a Castel Volturno, la Campania dice no: appello al governo. Vescovo Caserta: offesa alla dignità«Esprimiamo profonda preoccupazione per il progetto di realizzazione di un Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) nel Comune di Castel Volturno. I fatti di cronaca ci raccontano come all'interno ... napoli.repubblica.it CPR a Castel Volturno: associazionismo, chiesa e regione dicono noSessantatré ettari di zona umida, due laghetti, sentieri naturalistici e capanni per il birdwatching. È il Parco umido La Piana, a Castel Volturno, in provincia di Caserta, che il Ministero dell’Inter ... meltingpot.org NapoliMagazine.Com. . VIDEO NM - Napoli, selfie e autografi per Conte all’esterno del centro sportivo di Castel Volturno: “Mister, resta con noi!” - facebook.com facebook VIDEO NM - Napoli, selfie e autografi per Conte all’esterno del centro sportivo di Castel Volturno: “Mister, resta con noi!” x.com