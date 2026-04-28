No al CPR a Castel Volturno | proposta alternativa per Caserta

Una petizione è stata avviata per opporsi alla costruzione di un Centro di permanenza per il rimpatrio a Castel Volturno. I promotori chiedono che il centro venga realizzato invece nell’area identificata come Ma, presentando una proposta alternativa rispetto alla localizzazione proposta inizialmente. La questione riguarda le modalità di gestione dei migranti e le decisioni prese dalle autorità locali e nazionali in merito alla scelta del sito.

Petizione contro il Centro di permanenza per il rimpatrio a Castel Volturno: si chiede di realizzarlo nell’area Ma.Cri.Co. di Caserta per ridurre l’impatto sul Litorale Domizio. La proposta del Governo e la reazione del territorio. Il Governo ha proposto la realizzazione di un Centro di permanenza per il rimpatrio (CPR) a Castel Volturno, scelta che ha immediatamente acceso il dibattito pubblico. Il progetto coinvolgerebbe un territorio già segnato da criticità sociali, economiche e ambientali, alimentando timori sull’ulteriore pressione che una struttura di questo tipo potrebbe esercitare sul Litorale Domizio. Secondo i promotori della petizione lanciata su Change.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - No al CPR a Castel Volturno: proposta alternativa per Caserta Notizie correlate Castel Volturno, preoccupazione per il CPR: il Garante dei detenuti della provincia di Caserta esprime forte dissensoCastel Volturno, forte dissenso sul CPR: il Garante dei detenuti di Caserta richiama le istituzioni al rispetto della dignità e dei diritti umani La... Cangiano (FdI), ‘Cpr Castel Volturno, apertura al dialogo con la Chiesa’Tempo di lettura: 2 minuti «Accogliamo con grande favore la disponibilità del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ad incontrare il vescovo della... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Il Viminale vuole un Cpr a Castel Volturno, no del governatore campano Fico; CPR a Castel Volturno: associazionismo, chiesa e regione dicono no; Il no dei vescovi campani al Cpr di Castel Volturno. Un territorio già mortificato più volte; Cpr a Castel Volturno, la Campania dice no: appello al governo. Vescovo Caserta: offesa alla dignità. Il vescovo contro il Cpr a Castel VolturnoUn secco no alla realizzazione di un Cpr (Centro di permanenza per il rimpatrio) a Castel Volturno, comune del Casertano, è arrivato dall'incontro tenutosi oggi al Centro per migranti Fernandes. (AN ... ansa.it Cpr a Castel Volturno, coro di no dall’arcivescovo a Fico: Ci opponiamo«La scelta di costruire un Cpr a Castel Volturno mi addolora profondamente. È un’offesa per un territorio già troppe volte mortificato da decisioni sconsiderate». Con queste parole, l’arcivescovo di C ... napoli.repubblica.it #Caserta- Il Vescovo contro il Cpr a Castel Volturno. "Rinchiusa la dignità delle persone" #Cronaca #Vescovo #Dignità #Persone #NanoTV facebook VIDEO NM - Napoli, selfie e autografi per Lobotka all’esterno del centro sportivo di Castel Volturno x.com