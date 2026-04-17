A Castel Volturno, il sindaco ha risposto alle critiche riguardanti una determina comunale relativa a un progetto sportivo, affermando che la gestione dei fondi è stata conforme alle procedure previste. La questione riguarda un importo di circa 980 mila euro, oggetto di discussione tra le forze politiche e alcuni cittadini. La vicenda si inserisce in un dibattito più ampio sulla trasparenza delle operazioni amministrative del Comune.

A Castel Volturno, la gestione amministrativa di un importante progetto sportivo ha sollevato interrogativi legali e politici dopo che il sindaco Pasquale Marrandino ha respinto le critiche riguardanti una determina comunale poco trasparente. Al centro della controversia si trova una perizia di variante relativa a un impianto sportivo, i cui lavori erano stati appaltati per una cifra di circa 980 mila euro attraverso una procedura gestita direttamente dal Dipartimento Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. La difesa del primo cittadino e l’imputazione della responsabilità al governo centrale. Pasquale Marrandino ha risposto pubblicamente alle osservazioni emerse nei giorni scorsi, cercando di circoscrivere la portata della responsabilità dell’amministrazione locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Castel Volturno: il sindaco si difende sul caso dei 980 mila euro

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