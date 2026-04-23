Castel San Pietro Romano calcio Taglienti | Vogliamo onorare questo finale di stagione

La squadra di calcio di Castel San Pietro Romano si prepara a disputare le ultime tre partite della stagione. Il capitano ha dichiarato che l’obiettivo è concludere il campionato in modo dignitoso, cercando di onorare ogni partita fino alla fine. La formazione si avvicina alla fase conclusiva con l’intenzione di mettere in campo impegno e concentrazione in queste ultime uscite.

Castel San Pietro Romano (Rm) – Ultime tre gare stagionali per la Prima categoria del Castel San Pietro Romano. La formazione di mister Andrea Scotini ha ceduto per 4-2 sul campo della Vis Casilina nel match di domenica scorsa, arrivato a quattro giorni dall’amara eliminazione nella semifinale di.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Castel San Pietro Romano calcio, Bulloni: “Sono giorni decisivi per la nostra stagione”Castel San Pietro Romano (Rm) – La Prima categoria del Castel San Pietro Romano è arrivata al momento chiave della sua stagione. Leggi anche: Castel San Pietro Romano calcio, Panariello: “La tripletta? Bella soddisfazione” Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Castel San Pietro Romano (RM); Giornata dell’amicizia e del gemellaggio a Castel San Pietro Romano; Coppa Lazio, amarezza Castel San Pietro: esce in semifinale senza perdere; Castel San Pietro Romano (calcio, Prima cat.), Taglienti: Vogliamo onorare questo finale di stagione. Castel San Pietro Romano (calcio, Prima cat.), Taglienti: Vogliamo onorare questo finale di stagioneTempo di lettura 2 minutiClicca e condividi l'articolo Castel San Pietro Romano (Rm) – Ultime tre gare stagionali per la Prima categoria del Castel San Pietro Romano. La formazione di mister Andrea Sc ... osservatoreitalia.eu Castel San Pietro Romano calcio, Bulloni: Sono giorni decisivi per la nostra stagioneCastel San Pietro Romano (Rm) – La Prima categoria del Castel San Pietro Romano è arrivata al momento chiave della sua stagione. Domenica la squadra del presidente Simone Ceccarelli giocherà in casa c ... romatoday.it Castel San Pietro Romano is in Castel San Pietro Romano - facebook.com facebook