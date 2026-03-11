Castel San Pietro Romano calcio Panariello | La tripletta? Bella soddisfazione

Nel debutto sul nuovo campo comunale “D’Uffizi”, la squadra di Castel San Pietro Romano ha affrontato il Colonna nella Prima categoria e ha vinto con un punteggio di 6-1. Panariello ha segnato una tripletta, contribuendo alla vittoria della formazione locale. La partita rappresenta l’esordio ufficiale della squadra nel nuovo impianto, che ha ospitato la prima sfida ufficiale.

Castel San Pietro Romano (Rm) – Festa totale. La Prima categoria del Castel San Pietro Romano ha finalmente fatto il suo esordio sul nuovissimo campo comunale "D'Uffizi" e ha stravinto (6-1) il match col Colonna. La parte del leone l'ha fatta Riccardo Panariello, esterno sinistro classe 2000.