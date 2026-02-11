Cassoni stracolmi all’isola ecologica | Chi arriva non può scaricare i rifiuti

Criticità all’isola ecologica di via Carbone a Castelnuovo Magra. I cassoni sono pieni e spesso chi arriva non può scaricare i rifiuti. Il comitato civico del borgo ha segnalato i disservizi, che stanno causando disagi ai cittadini e rallentano il servizio di smaltimento. La questione è stata già portata all’attenzione della sindaca Katia Cecchinelli, dell’assessore Luca Marchi e del gestore Acam.

Criticità nel conferimento di materiali all' isola ecologica di via Carbone, a Castelnuovo Magra. A rendere noti "i disservizi che stanno generando significativi disagi alla cittadinanza incidendo sull'efficacia complessiva del servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti " è il comitato civico del borgo che, nei giorni scorsi, ha provveduto a inoltrare la segnalazione alla sindaca Katia Cecchinelli, all'assessore all'ambiente Luca Marchi e al gestore Acam. "Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni da molti cittadini in merito a frequenti episodi – spiega il presidente del comitato, Paolo Molinari –: durante l'orario di apertura del centro il carico è stato respinto perché non vi era posto nei cassoni che erano già stracolmi e quindi inutilizzabili, con conseguente viaggio a vuoto e perdita di tempo e denaro".

