Auto a noleggio sospetta fermati presunti trasfertisti delle truffe agli anziani | un uomo denunciato

I carabinieri di Fabriano hanno fermato un’auto a noleggio sospetta nel centro cittadino. Dentro c’erano due uomini: un 38enne napoletano e un 19enne egiziano. Il primo è stato denunciato, mentre il secondo è stato segnalato alla Prefettura. La polizia sospetta che possano essere coinvolti in truffe agli anziani, ma per ora restano solo indizi.

FABRIANO – Auto a noleggio sospetta fermata in pieno centro: un 38enne napoletano è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Fabriano, mentre un 19enne egiziano è stato segnalato alla Prefettura. I due, entrambi residenti in Campania e già.

