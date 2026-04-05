Accosta in tempo suv si trasforma in una palla di fuoco | paura in A14

Nel tardo pomeriggio di domenica, un'auto ha preso fuoco lungo l’autostrada A14 al chilometro 132 in direzione nord. L’incendio ha provocato rallentamenti e disagi alla circolazione, con i veicoli che si sono fermati in attesa di interventi. Nessuna persona è rimasta ferita nell’incidente, mentre i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

L’incendio è stato domato in breve tempo, evitando che potesse estendersi alle aree circostanti o coinvolgere altri mezzi in transito Paura nel tardo pomeriggio di domenica lungo l’autostrada A14, dove un’autovettura ha preso fuoco al chilometro 132 in direzione nord, causando rallentamenti alla circolazione. L’allarme è scattato poco prima delle 18. Sul posto i Vigili del Fuoco di Rimini hanno operato con una prima partenza dotata di auto pompa serbatoio proveniente dalla sede centrale, supportata da un’autobotte per garantire il necessario approvvigionamento idrico. All’arrivo dei soccorritori, il veicolo era già completamente avvolto dalle fiamme. 🔗 Leggi su Riminitoday.it In pochi minuti il furgone si trasforma in una palla di fuoco e viene distrutto dall'incendioIl personale del comando di viale Roma ha operato per circoscrivere il rogo ed estinguere le fiamme. Auto in transito prende fuoco a Carpi, la conducente accosta e si mette in salvoQuesta mattina, sabato 31 gennaio, intorno alle ore 11, la squadra del Distaccamento dei vigili del fuoco di Carpi è intervenuta in via Canalvecchio...