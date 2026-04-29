Casper Ruud si è qualificato per i quarti di finale del Madrid Open dopo aver vinto il suo match contro Stefanos Tsitsipas. Durante il match, Ruud ha dimostrato grande concentrazione e tenacia, riuscendo a recuperare punti chiave e mantenendo la calma nei momenti più difficili. La partita si è conclusa con Ruud che ha ottenuto la vittoria in due set, avanzando così nella competizione.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Casper Ruud ha conquistato un emozionante posto nei quarti di finale del Madrid Open, battendo Stefanos Tsitsipas con un punteggio di 6-7, 7-6, 7-6. La partita si è rivelata una vera battaglia, culminata in un finale drammatico dove Ruud è riuscito a riscattarsi dopo essere stato sotto di due match point nel terzo set. Il norvegese ha dimostrato una grande determinazione, riuscendo a rompere il servizio di Tsitsipas per pareggiare e portare la partita al tie-break. In questa fase cruciale, Ruud ha decisamente preso il controllo, chiudendo il set decisivo con un punteggio di 7-3.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Casper Ruud: la determinazione che ha salvato il match contro Stefanos Tsitsipas.

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