Cosa è successo a Stefanos Tsitsipas

Durante il primo turno di Indian Wells, Denis Shapovalov e Stefanos Tsitsipas si sono affrontati in un match ricco di scambi di qualità. Entrambi i tennisti hanno mostrato il loro stile con rovesci a una mano e un gioco estetico. La partita ha avuto un ruolo importante nella classifica, rendendo la vittoria fondamentale per evitare di perdere posizioni.

Il primo turno di Indian Wells tra Denis Shapovalov e Stefanos Tsitsipas conteneva moltitudini. Due rovesci a una mano, due tennisti belli da vedere, due giocatori che un tempo sembravano promettere qualcosa, una fascia di classifica simile che rendeva il vincere una necessità per non scivolare giù. La partita è equilibrata, carina, e la spunta il canadese al terzo set, chiusa da due pessimi rovesci in slice di Tsitsipas su cui Shapovalov non aveva approfittato, ma con il greco che sbaglia un passante non impossibile a campo aperto. Shapovalov vince (perderà poi al terzo turno contro Jannik Sinner) e mantiene, per ora, la top 40. Tsitsipas invece scivola ancora più in basso, fino al numero 51. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Cosa è successo a Stefanos Tsitsipas Articoli correlati Stefanos Tsitsipas saluta gli Australian Open: Lorenzo Musetti avrà un avversario forse ancora più insidiosoSarà Tomas Machac a sfidare Lorenzo Musetti nel terzo turno degli Australian Open 2026, dopo che l’azzurro si è imposto oggi nel derby tricolore... Stefanos Tsitsipas crolla in classifica mondiale: perde a Dubai ed esce dalla top-40 nel ranking!La crisi di Stefanos Tsitsipas non è più un semplice passaggio a vuoto, ma un momento di profonda riflessione su un percorso che, fino a pochi anni... Sinner paura in campo, é successo dopo la vittoria con Tsitsipas: le telecamere hanno ripreso tutto. Tutti gli aggiornamenti su Stefanos Tsitsipas Temi più discussi: Rinderknech 'disturba' Tsitsipas, Djokovic chiama il VAR: cosa è accaduto nel match di doppio; Djokovic chiede l'uso della moviola in campo per un gesto di Rinderknech: l'arbitro gli dà il punto; Nuovo ranking ATP: sorridono Sinner e Medvedev, crollo Tsitsipas. E in vista di Miami…; Djokovic e Tsitsipas spazzano via i numeri 3 a Indian Wells. ATP Indian Wells: warning per coaching a Tsitsipas nonostante sia legaleTennis - ATP | L’arbitro Mohamed Lahyani ammonisce Stefanos per il colloquio troppo prolungato con papà Apostolos. Probabilmente non sai fare il tuo lavoro’, afferma l’ellenico. Ma in ... ubitennis.com Indian Wells, la crisi di Tsitsipas è senza fine: perde con Shapovalov e litiga con l'arbitro per colpa del padreTsitsipas cede a Shapovalov ed esce dalla top 50 mondiale. Fa discutere anche un warning rimediato per aver tenuto una conversazione troppo prolungata col suo angolo ... sport.virgilio.it Jannik Sinner, Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas e Alexander Zverev si sono cimentati in doppio a Indian Wells. Ma sono davvero meglio degli specialisti - facebook.com facebook Stefanos Tsitsipas vince il primo match a Doha e raggiunge così Daniil Medvedev al secondo turno! Il russo e il greco si incontreranno per la quindicesima volta a livello ATP con Tsitsipas che è riuscito a vincere solamente quattro volte! x.com