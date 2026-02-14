Casper Ruud ammette | Sinner e Alcaraz colpiscono la palla più forte dei Big Three

Casper Ruud afferma che Sinner e Alcaraz colpiscono la palla più forte dei Big Three, evidenziando come i due giovani siano diventati le nuove stelle del tennis mondiale. Durante un torneo recente, Ruud ha osservato che i loro colpi potenti e precisi cambiano le regole del gioco e mettono sotto pressione i campioni di lunga data. La loro capacità di accelerare il ritmo dello scambio si nota anche nelle partite più intense, dove dimostrano una forza superiore rispetto ai loro predecessori.

Il dibattito sul passaggio di consegne nel tennis mondiale è più vivo che mai. Carlos Alcaraz e Jannik Sinner rappresentano la nuova forza dominante del circuito e, secondo Casper Ruud, incarnano perfettamente l’evoluzione di uno sport sempre più veloce, fisico e senza punti deboli evidenti. Il norvegese, che ha incrociato più volte la racchetta con il Big Three e con i due giovani protagonisti, non parla per ipotesi ma per esperienza diretta. La sua analisi non è un verdetto definitivo su chi sia il migliore di sempre, bensì una fotografia fedele di come il tennis sia cambiato negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Oasport.it

Casper Ruud è diventato papà per la prima volta.

Il match tra Ben Shelton e Casper Ruud agli Australian Open si svolgerà sulla Rod Laver Arena, previsto per le ore 10:30 italiane.

