Il fantasmino Casper tornerà sugli schermi con una serie tv live-action

Un classico degli anni '90 con Christina Ricci sta per tornare in vita in una nuova forma. La storia del fantasmino Casper sarà adattata in una serie TV in live-action, destinata a essere trasmessa su Disney+. La produzione si concentrerà su una versione più moderna del personaggio e delle sue avventure. La serie continuerà a seguire le vicende di Casper e dei suoi amici fantasmi, portando sul piccolo schermo una narrazione rivisitata.

La storia raccontata nel popolare film degli anni '90 con star Christina Ricci avrà una versione moderna prodotta per Disney+. Casper, uno dei film degli anni '90 più amati, sarà alla base di una nuova serie live-action che verrà prodotta da un team che comprende anche Steven Spielberg. Il progetto, che è stato al centro di un'accesa lotta per ottenerne i diritti, è destinato alla piattaforma di streaming Disney+ ed è targato UCP, una divisione di Universal Studio Group. Chi è coinvolto nella serie live-action Per ora non è stato svelato alcun dettaglio riguardante la trama della serie live-action di Casper, oltre al fatto che viene descritta come un aggiornamento moderno della classica storia del fantasma.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Il fantasmino Casper tornerà sugli schermi con una serie tv live-action UNA SCENA DEVASTANTE #casper #billpullman #shorts #scene #cinema #curiosità #followus Notizie correlate I Magnifici 7 torna sugli schermi: in arrivo una serie ispirata al film cultMatt Dillon è stato annunciato come primo protagonista del progetto targato MGM+ che si basa sul cult cinematografico degli anni '60. One Piece live action, le scene preferite di Oda e fino a dove arriverà la serie live-actionA pochi giorni dall’uscita della seconda stagione di One Piece, l’entusiasmo dei fan continua a crescere senza sosta. Una raccolta di contenuti Il fantasmino Casper tornerà sugli schermi con una serie tv live-actionLa storia raccontata nel popolare film degli anni '90 con star Christina Ricci avrà una versione moderna prodotta per Disney+. movieplayer.it Casper torna in live-action: Disney+ sviluppa la serie con Steven SpielbergCasper torna in una serie live-action su Disney+: scopri come cambierà il celebre fantasmino in versione dark. cinefilos.it